Merkel ve İngiltere Kraliçesi, Windsor Kalesi'nde bir araya geldi
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Merkel ve İngiltere Kraliçesi, Windsor Kalesi'nde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi'nde bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi'nde bir araya geldi. Merkel, Kraliçe ile son resmi görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Merkel, Londra temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Merkel ve Kraliçe, görüşme öncesinde basın mensuplarına poz verdi. Kraliçe Elizabeth, Alman lider Merkel'e "tarih yazmakta olduklarını" söyledi.

Merkel ve Kraliçe, geçtiğimiz ay Cornwall'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden bu yana ilk kez bir araya gelirken, görev süresi dolmak üzere olan Merkel, Kraliçe ile son resmi görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Merkel-Johnson görüşmesinde yeni kararlar alınmıştı

Merkel daha erken saatlerde, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile Buckinghamshire'daki Chequers kır evinde görüşmüştü. İki lider, İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkileri genişletme konusunun yanı sıra Brexit sonrası ilişkileri ele almıştı. Merkel ve Johnson, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameranın karşısına geçmiş, ilişkilerin genişletilmesi kapsamında yeni kararlar alındığını duyurmuştu.

Merkel, İngiliz turistlere yönelik seyahat kısıtlamaları hakkında "gelecekte iki doz aşı olanlar için seyahat kısıtlamalarının gevşetilebileceğini" belirtmiş, İngiltere'nin de Almanya'ya şu an da kısıtlama uyguladığını, gelecekte karantinasız seyahatlerin önünün açılabileceğini ifade etmişti. İki doz aşılamanın uluslararası seyahatler için "kurtarıcı" olabileceğini söyleyen Johnson da kararı memnuniyetle karşılamıştı. - LONDRA

Merkel ve İngiltere Kraliçesi, Windsor Kalesi'nde bir araya geldi
Merkel ve İngiltere Kraliçesi, Windsor Kalesi'nde bir araya geldi
Merkel ve İngiltere Kraliçesi, Windsor Kalesi'nde bir araya geldi
Merkel ve İngiltere Kraliçesi, Windsor Kalesi'nde bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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