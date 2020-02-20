: Merkel: "Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz"

20.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:26

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk vatandaşlarının da hayatını kaybettiği Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin, "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz" dedi.

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait Midnight nargile kafe ile Arena Bar & Kafe adlı mekanlara silahlı saldırı düzenlenmiş, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel bir basın açıklaması yaptı. "Ülkemiz için çok üzücü bir gün" diyen Merkel, "Çok sayıda vatandaşımızın ölümünün derin acısını ben ve bütün Almanya olarak yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor ve onlarla birlikte yas tutuyorum. Umut ediyorum yaralıların da sadece bedensel yaraları değil, bu korkunç olay neticesinde ruhlarında açılan yaralar da kapanır" ifadelerini kullandı.

Hanau'daki soruşturmayı yakından takip ettiğini kaydeden Şansölye Merkel, "Konuyla ilgili, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Hessen Eyalet Başkanı Volker Bouffier ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaninsky ile görüştüm. Olaya kesin bir tanı koymak için henüz erken. Bu korkunç cinayetlerin arkasındaki sebeplerin en ince detayına kadar ortaya çıkarılması için her şey yapılacak" dedi.

Merkel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdiye kadar ulaşılan bilgiler göre, saldırganın ırkçı ve aşırı sağcı görüşler doğrultusunda kökeni, farklı, dini farklı, görünüşü farklı olan insanlara karşı nefretle hareket ettiği görülüyor. Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz. Bu zehir toplumuzda mevcuttur ve NSU cinayetlerinden Walter Lübcke cinayetine ve Halle cinayetlerine kadar pek çok suçun sebebidir. Hükümetimiz ve bütün devlet kurumlarımız, ülkemizde yaşayan bütün insanların hakları ve onurlarının yanındadır. Biz vatandaşlarımızı kökenine veya dinine göre ayırmıyoruz. Bütün gücümüzle Almanya'da insanları bölmeye çalışanların karşısında olacağız."

(Mahmut Tosun/İHA)

Kaynak: İHA

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