Merkel, Ermenistan'da O İfadeyi Kullanacak Mı?

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, perşembe günü sırasıyla Tiflis, Erivan ve Bakü olmak üzere üç günlük bir iş gezisine çıkıyor. Önce Gürcistan'ı ziyaret edecek olan Merkel, cuma günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'da resmi temaslarda bulunacak. Merkel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve geçen aylarda yaşanan sokak protestoları sonrasında Başbakan olan Paşinyan ile görüşecek.

Başbakan Merkel 1915 olaylarında ölenlere adanmış olan Tsitsernakaberd anıtını ziyaret ederek çelenk bırakacak. Merkel'in anıtı ziyaretinde 'soykırım' sözcüğünü kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor.

Almnaya Federal Meclisi, 2 Haziran 2016'da 1915 olayları için 'soykırım' demişti. Ancak Türkiye'yle yaşanan gerilim sonucu, Merkel hükümeti, meclisin kararının yasal bağlayıcılığı olmadığını açıkladı.

AZERBAYCAN O MİLLETVEKİLİNİ İSTEMEDİ

Merkel Cumartesi günü ise Azerbaycan'ı ziyaret edip, Devlet Başkanı İlham Aliyev'le görüşecek. Ancak ziyaret öncesi Azerbaycan ile Almanya arasında gerilim yaşandı. Azerbaycan, Merkel'in heyetindeki CDU milletvekili Albert Weiler'i 'istenmeyen adam' ilan etti. Merkel buna rağmen Azerbaycan ziyaretinden vazgeçmedi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Azerbaycan yönetiminin önceki yıllarda ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret eden Weiler'in gelmesini istemediğini, onun yerine milletvekili Johann Wadephul'un Azerbaycan gezisine eşlik edeceğini açıkladı. Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan sınırları içinde, ancak Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir bölge.

RUS GAZINA BAĞIMLI KALMAK İSTEMİYOR

Merkel'in Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ziyaretinin ana gündemi ekonomik ve ikili ilişkiler. Almanya son zamanlarda ekonomisi büyüyen Gürcistan'la ekonomik ilişkileri derinleştirmek istiyor. Ermenistan'la ise ekonomik ilişkilerin yanında yeni siyasi değişim sonucu ikili ilişkiler ele alınacak. Merkel'in Azerbaycan ziyaretinin gündemi Almanya ve Avrupa'ya doğalgaz akışını güvenceye almak ve Rus doğal gazına bağımlı kalmaktan kurtulmak. Merkel'in Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le görüşmesinde 16 milyar metreküp kapasiteli Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı da (TANAP) gündemde. TANAP Boru Hattı Avrupa'ya 10 milyar metreküp doğal gaz akışı öngörüyor.