Merkel'e çirkin karşılama: Defol

BAŞBAKAN Merkel'in aşırı sağın en güçlü olduğu Saksonya Eyaleti'ndeki gezisinde İslam ve yabancı düşmanı Pegida yine olay çıkardı. 1 Eylül'de Saksonya Eyaleti'nde seçimler var. Anketler seçimde Merkel'in partisi CDU ile aşırı sağcı AfD'yi başabaş gösteriyor. Saksonya Eyaleti'nde önce Görlitz kentine giden Başbakan Merkel, burada Siemens fabrikasını ziyaret etti. Siemens fabrikası buradaki şubesini kapatmak istemiş, ancak hükümetin girişimiyle son anda engellenmişti. Merkel'e Siemens ziyaretinde Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Siemens'in CEO'su Joe Kaeser de eşlik etti.

'TERÖRİSTLER HOŞGELDİ'

Merkel, ardından Dresden'e geçti ve burada Kadınlar Ağı Buluşması'nda 500 civarında kadının iştirak ettiği bir toplantıya katıldı. Kadınlar buluşmasının düzenlendiği Albertinum önünde aşırı sağcı Pegida taraftarı 50 gösterici Merkel'i protesto etti. Dresden aşırı sağcı Pegida hareketinin kurulduğu kent. Pegida'nın kurucusu Lutz Bachmann'ın da katıldığı gösteride, aşırı sağ Compact dergisinin Merkel'li kapak resmi taşındı. Derginin İngilizce 'Terrorists Welcome - Teröristler hoşgeldi' başlıklı kapağında Merkel, mültecilere kapıları açarak ülkeye terörist doldurmakla suçlanıyor.

GÖSTERİCİLERDEN HİÇ ETKİLENMEDİ

Mavi bir blazer ve gri bir pantalonla gelen Merkel, göstericilerin önünde makam arabasından inerek, salona geçti. Pegida göstericileri ise bu sırada Merkel'e 'Hau AB - Defol' diye sloganlar attı.

Siemens'in Görlitz'de 30 milyon Euro'luk yatırım yapacağı ve 100 kadar işçi istihdam edeceği haberiyle Merkel'in oldukça neşeli olduğu gözlemlendi. Göstericilerden hiç etkilenmeden gayet sakin adımlarla konuşma yapacağı salona giden Merkel, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

ÜÇ GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Yabancı ve İslam düşmanı Pegida gösterisine katılan üç gösterici hakkında soruşturma açıldı. Bir gazetecinin üzerine şişe atan 20 yaşındaki gösterici, tehlikeli adam yaralama teşebbüsüyle gözaltına alındı. Hitler selamı duran bir göstericiyle, 'Yahudi soykırımı yoktur' diyen bir başka gösterici hakkında da soruşturma açıldı.