Merkel Aylar Sonra Olay Kentte

ALMANYA'nın doğu kentlerinden Chemnitz'de ağustos ayı sonunda 35 yaşındaki Küba kökenli bir Almanın mülteci gençlerle ettiği kavgada bıçaklanarak ölmesinden beri kentte tansiyon yüksek. Aşırı sağcıların cinayetle biten kavgadan sonra sokaklarda yabancı avına çıktığı kentin sakinleri halen şehir merkezine gitmekten çekiniyor. Her köşede bir polis arabası bekliyor. Olaylar kent sakinlerini kutuplaştırmış durumda.

HÜKÜMETİ DAĞILMANIN EŞİĞİNE GETİRMİŞTİ

Chemnitz'de yaşananlar Merkel hükümetini de dağılmanın eşiğine getirmişti. Başbakan Merkel kent sokaklarında yaşanan olayları 'sürek avı' olarak nitelemiş ve bunun kabul edilemeyeceğini açıklamıştı. Almanya iç istihbarat teşkilatının başkanı Hans Georg Maassen, yabancılara karşı sürek avı yaşandığına dair deliller olmadığını savunarak olayı küçük göstermeye çalışmış ve görevden alınma sürecinde Merkel hükümetini bölmüştü.

3 AY SONRA KENTE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sonra Chemnitz'deki yüksek tansiyonu düşürmek için kente olaylardan tam üç ay sonra ziyaret düzenleyen Merkel, eleştirilerin de hedefi oldu. SPD'li Chemnitz Büyükşehir Belediye Başkanı Barbara Ludwig, Başbakanın ziyaretini "Ben Başbakanı 3 ay önce davet etmiştim" sözleriyle eleştirdi.

BASKETBOL TAKIMIYLA BAŞLADI

Merkel ziyaretine Chemnitz basketbol takımıyla başladı. Chemnitz basketbol takımının antremanını bir süre izleyen Merkel, oyuncular ve yöneticilerle sohbet etti. Mülteci kökenli siyahi bir oyuncuyla uzun sohbeti ve takımın salonunda yazılı olan 'Chemnitz ne gri ne de kahverengi' pankartı dikkatleri çekti. Eline basketbol topu alan Merkel oyuncularla şakalaştı. Merkel'e ziyaretinde kentin bağlı olduğu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Chemnitz Büyükşehir Belediye Başkanı Barbara Ludwig de eşlik etti.

ZİYARETTEN HOŞNUT OLMADILAR

Başbakanın ziyaretinden hoşnut olmayan aşırı sağcı grup ve partilerde ziyaret esnasında karşı gösteriler düzenledi. Neonazi örgüt Pro Chemnitz, İslam ve yabancı düşmanı Pegida hareketi ve aşırı sağcı AfD'nin kentin ayrı noktalarında eylemleri vardı. Kentte olay çıkmasına karşı polis çok yoğun güvenlik önlemleri alındı.