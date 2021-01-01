Meriç Aral kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Meriç Aral hayatı ve biyografisi nedir?
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Meriç Aral kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Meriç Aral hayatı ve biyografisi nedir?

01.01.2021 01:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:30
Meriç Aral kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Meriç Aral hayatı ve biyografisi nedir?

Meriç Aral kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Meriç Aral hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral 17 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.

Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı.[2][3] 2017 - 2019 yılları arasında Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile başrolleri paylaştı. Ardından 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

Sultan

Medcezir

Yüksek Sosyete

Söz

Kırmızı Oda

Balayı

Muska

Unutursam Fısılda

Hesapta Aşk

Cingöz Recai

Yanımda Kal

Biz Böyleyiz

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