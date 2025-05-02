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Meriç Aral hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne?

Meriç Aral hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne?
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Son dönemde ekranlarda Sandık Kokusu dizisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Meriç Aral, diziden ani bir kararla ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada pek çok hayranı, "Meriç Aral hamile mi, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?" sorularına yanıt ararken, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen açıklamalar kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Meriç Aral hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne? İşte, detaylar…

Son zamanlarda Sandık Kokusu dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen Meriç Aral, sürpriz bir açıklamayla projeye veda ettiğini duyurmuştu. Bu ani ayrılığın ardından sosyal medya kullanıcıları, "Meriç Aral hamile mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Meriç Aral gerçekten anne mi oluyor, bebeğinin cinsiyeti belli mi? Meriç Aral kiminle evli? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MERİÇ ARAL HAMİLE Mİ, BEBEĞİN CİNSİYETİ NE?

Meslektaşı Serkan Keskin ile Eylül 2024'te düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren ünlü oyuncu Meriç Aral, kısa süre sonra hamilelik haberiyle sevenlerini sevindirdi. Mutlu çift, bebek beklediklerini duyurarak bu özel süreci heyecanla karşıladıklarını belirtirken bir erkek bebek beklediklerini açıkladı. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftin anne baba olmaya hazırlık süreci de ilgiyle takip ediliyor.

Meriç Aral hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne?Meriç Aral ve Serkan Keskin

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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