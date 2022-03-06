Merhum Cumhurbaşkanı Sökmen etkinlikle anıldı

HATAY (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı tarafından Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen'in vefatının 42. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinlikle anıldı

MKÜ Atatürk Konferans Salonunda Doç. Dr. Erhan Tekin'in düzenlediği Doç. Dr. Olcay Özkaya'nın sunumunu yaptığı anma etkinliğinde, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Toptaş, 'Piyanoda türkülerin ezgileri' isimli piyano resitali sundu. 10 Bölümden oluşan etkinlikte şarkılar Hatay'ın merhum Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen için söylendi. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve çok sayıda davetlinin katıldığı program sonunda Prof. Dr. Barış Toptaş'a Doç. Dr. Erhan Tekin tarafından çiçek takdim edildi. Program sonunda konuşan Toptaş, "Bugün, Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen'in vefatının 42. yılı münasebetiyle güzel bir müzik dinletisi düzenledik. Eserlerimizi merhum Sökmen için seslendirdik. Programımız geniş bir katılımla gerçekleşti. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel