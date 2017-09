Mercedes Formula 1 Teknolojisini Elektrikli Hypercar Modeline Yerleştirdi.





Mercedes-AMG Project ONE Hypercar, 1000 HP ve 2.72 Milyon Dolar. AMG Project One Concept otomobil, 1000 beygir gücünün üstünde bir hibrid model ve sadece 275 adet üretilecek.



Mercedes-Benz nihayet Frankfurt'taki Uluslararası Motor Show'da Mercedes-AMG Project ONE Hypercar 'ı sergiledi. Şirketin bir kaç haftadır tanıtım teaser'larını paylaştığı model.



Öyle görünüyor ki beklemeye değer. Project One bir konsept otomobilde görmeye alıştığımız sıra dışı bir tasarıma sahip. Sanırsınız ki hiç üretilmeyecek. Ama durum öyle değil. Mercedes-Benz F1 Teknolojilerini ve tecrübesini sonuna kadar bu elektrikli Hyprecar üzerinde kullanmış. Araç sadece 275 adet üretilecek ve satılacak. Bana göre belki de şimdiden alıcıları sıraya girmiştir.



Mercedes-AMG Project ONE Hypercar ile F1 hayalinizi bir bakıma gerçekleştirmenin bedeli €2.275 milyon avro yaklaşık $2.72 milyon dolar.



Mercedes Formula 1 ekibinden esinlenmenin yanında Lewis Hamilton'un 2017 F1 şampiyonluğunu elde ederken kullandığı 1,6 litrelik V6 hibrid üzerine inşa edilmiş.



1000 Beygir gücünden fazla ve saatte 217 mil hıza sahip. Otomobilin omurgasında aşağı doğru koşan aerodinamik bir "köpekbalığı yüzgeci" bulunuyor ve şu anki F1 otomobilinde kullanılana benziyor.



Mercedes-AMG Project ONE HyperCar İç Tasarımı





İç tasarımında direksiyon ve koltuklar F1 pilotları tarzında yapılmış. Bunun yanında iki büyük dijital ekran, klima ve akıllı telefon gibi F1 yarışında sunulmayan konforlar da ilave edilmiş. Araç üzerinde diğer motor sporlarının da ipuçları var.



Bu gerçeküstü özelliklere sahip otomobilden Mercedes-Benz sadece 275 adet üreteceğini açıkladı. Kısıtlayıcı olmayan fiyatı ise zengin müşteriler için sudan ucuz.



TheVerge



http://www.teknotalk.com/mercedes-amg-project-one-hypercar-59766/