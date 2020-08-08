Mercan Dağlarının saklı güzelliği: "Katır Gölleri"
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Mercan Dağlarının saklı güzelliği: "Katır Gölleri"

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağlarında, yaklaşık 3 bin 100 rakımda yer alan Katır Gölleri, eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

08.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:25

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağlarında, yaklaşık 3 bin 100 rakımda yer alan Katır Gölleri, eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

İlçedeki Mercan Dağları'nda yer alan Katır Gölleri de özellikle yaz aylarında çevresinde bulunan yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve masmavi görünümleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa tutkunları bölgede kamp kuruyor

Günübirlik geziler ile ya da kamp kurmak için Katır Göllerine gitmeyi tercih eden doğa tutkunları, ilçe merkezinden araçla yola çıkarak önce Şahverdi köyüne varıyor.

Köyde kısa bir mola verdikten sonra Mercan Dağlarına doğru yolculuğa çıkan doğa tutkunları, yaklaşık 4 saatlik zorlu ve yorucu bir tırmanış sonunda, 5 farklı gölden oluşan Katır Göllerine ulaşıyor.

Çevresi yemyeşil çayırlarla kaplı gölleri gezip, şehrin stresi ve kargaşasından uzakta doğayla iç içe vakit geçiren doğa tutkunları, bazı zamanlarda da su sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen buzul göllerde yüzerek serinliyor.

Doğa harikası göllerde doyasıya vakit geçiren ziyaretçiler, dönüş yolunda da 5 gölü kuş bakışı görmek için seyir terası tarzındaki bir dağa çıkarak buradan tüm gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakalıyor.

Ziyaretçiler bölgeye hayran kalıyor

Fotoğraf sanatçısı Ersin Demirel, AA muhabirine, yıllardır Munzur ve Mercan dağlarını merak ettiğini ve bu yüzden Ovacık'a gezmeye geldiğini söyledi. Ovacık ilçesinin doğasına hayran kaldığını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"3 yıl önce yine bu topraklara gelmiştik ve o zaman çok yağmur yağdığı için doğayı gezme fırsatımız olmamıştı. Onun için şimdi Munzur ve Mercan dağlarındaki vadileri ve gölleri keşfetmeye geldik. Buranın müthiş bir coğrafyası var ama yaşanan bazı olaylardan dolayı biraz atıl kalmış ve bu yüzden insanların gelmediği keşfetmediği bir yer olmuş."

Demirel, Ovacık'ın da Kaçkarlar ve Aladağlar kadar güzel bir yer olduğunu ifade ederek "Buranın coğrafyası çok özgün bir coğrafya. Buzul gölleriyle, dağlarıyla, vadileriyle ve burada yaşayan insanlarıyla mutlaka görülmesi gezilmesi gereken Türkiye'nin en önemli coğrafyalarından biri. Katır Gölleri de 5 farklı gölden oluşuyor. Bizlerde o gölleri görmek için yüksek bir dağın zirvesine çıkıp göz alıcı fotoğraflar çektik." diye konuştu.

Mercan Dağlarının saklı güzelliği: 'Katır Gölleri'

Kaynak: AA

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