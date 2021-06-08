Mercan Dağları'nın "mavi boncukları" doğa ve fotoğraf tutkunlarını hayran bırakıyor

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda yer alan ve "Katır Gölleri" olarak bilinen 9 göl, masmavi görünümleriyle eşsiz güzellikler sunuyor.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda yer alan ve "Katır Gölleri" olarak bilinen 9 göl, masmavi görünümleriyle eşsiz güzellikler sunuyor.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık, eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.

El değmemiş Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Buzul Gölleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu ilçe, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim zengin florası, endemik türleri, tarihi mekanları ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini cezbeden ilçedeki, yaklaşık 3 bin rakımlı Mercan Dağları'nda yer alan Katır Gölleri de karların erimesiyle ayrı güzelliğe büründü.

Yaz aylarında çevresinde yetişen yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve masmavi manzarasıyla göz kamaştıran irili ufaklı 9 göl, bugünlerde kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının gözde mekanları arasında bulunuyor.

Hafta içi günübirlik gezilerle rotalarını göllere çeviren ziyaretçiler, ilçe merkezinden araçlarıyla yola çıkarak Mercan Dağları eteğindeki Şahverdi köyüne ulaşıyor.

Köyden göllere doğru yürüyüşe başlayanlar, sarp dağların arasındaki patikada yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuk gerçekleştirdikten sonra 9 farklı noktadaki Katır Gölleri'ne varıyor.

İlkbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı göllerin çevresindeki çayırlarda bir süre gezinen ziyaretçiler, gün boyu şehrin stresi ve kargaşasından uzakta doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Eşsiz manzara karşısında piknik yapanlar, daha sonra tüm gölleri kuş bakışı görmek için seyir terasını andıran bir dağa tırmanış gerçekleştiriyor.

Dağın zirvesinden adeta mavi boncuğa benzeyen 9 gölü aynı kadrajda fotoğraflama ve görme imkanı yakalayan ziyaretçiler, dönüş yolunda ise yaban keçisi, bozayı, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi canlılarla doğal ortamlarında karşılaşıyor.

Doğa tutkunu Hüseyin Narin, AA muhabirine, Ovacık'ın eşsiz doğasına hayran kaldığını söyledi.

Katır Gölleri'ni görmek için 3 bin rakımlı dağlara tırmandıklarını anlatan Narin, "Ben burayı gezmek için 900 rakımlı Mazgirt ilçesinden geldim. Orada hayvancılık ile uğraşıyorum ve hayvanlar güneşten çok etkileniyor. Ama Ovacık'a geldiğim zaman bambaşka bir iklim, bitki örtüsü, doğal yaşam hüküm sürüyor ve burada farklı canlı türleri yaşıyor. Tunceli'miz bu konuda çok muazzam bir il." dedi.

"Dağlar doğal güzelliklerle dantel gibi işlenmiş"

Narin, kentin dört mevsim farkı güzelliklere büründüğünü belirterek, "Bu şehrin güneyi, kuzeyi, batışı ve doğusu bambaşka. Muazzam ve el değmemiş bir doğaya sahibiz. Ovacık'ta dağlar doğal güzelliklerle dantel gibi işlenmiş. Keşke Katır Gölleri'ne daha önce gelmiş olsaydım. Tunceli'nin birçok yerine gittim ama her yeri birbirinden ayrı güzel." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir yolculuğun ardından Katır Gölleri'ne ulaştıklarını aktaran Narin, "Göller adeta mavi boncuk misali gibiydi. Masmaviler ve etrafında yemyeşil çayırlar var. Kar suları göllere karışıyor ve 9 gölün bambaşka bir şekli var. Dereler menderesler çizerek göle karışıyor." diye konuştu

Fotoğrafçı Malik Kaya da Tunceli'nin doğasını ülke ve dünya çapında tanıtmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Katır Gölleri'ne hayran kaldık"

Katır Göllerine hayran kaldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"20 yıldır buralara gelememişsem demek ki gezilecek görülecek çok yerimiz var. Gerçekten mutlaka görülmesi gereken bir coğrafya ve mekan. Buralara gelmek öyle kolay olmuyor. Birkaç gün önceden arkadaşlarla buraya gelmeyi planladık. Burada tabii yaban hayvanları da var ve boz ayılar, vaşaklar, çengel boynuzlu dağ keçileri buradaki dağlarda yaşıyor. Bu canlıları da gördüğümüz yerde zaten fotoğraflıyoruz."

Kaya, Tunceli'nin muhteşem güzelliklerle ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Güzelliklerin tamamı yüksek rakımlarda bulunuyor. Alçak kesimlerden dağlara çıktıkça çiçek çeşitleri, krater ve buzul gölleri ile yaban hayatıyla karşılaşıyoruz. Katır Gölleri diğer bölgelerden biraz daha farklı. Burada bir tane değil 9 tane göl var. Biz de bu göllerin tamamını aynı kadrajda görüntülemek için yükseklere çıktık. Alçak kesimlerde hava çok sıcakken, biz burada çok üşüdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren