Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı
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Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel

Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı

Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle Konya'nın merkez Meram ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için başlayan 'Vefa hareketi' koordinasyon toplantısıyla çalışmalara başladı.

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30
Meram'da 'Vefa Grubu' çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı

Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle Konya'nın merkez Meram ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için başlayan 'Vefa hareketi' koordinasyon toplantısıyla çalışmalara başladı.

Çalışmalar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koordinasyon toplantısı Meram Belediyesinde gerçekleştirildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş toplantı öncesinde salgına karşı mücadelede belediyenin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetler hakkında kısa bir bilgi verdi. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasından ilaçlarının teminine, ilaçlamalardan kiracılarına verilen desteğe kadar belediyenin aldığı tedbirleri sıralayan Başkan Kavuş, "Salgın çıktığı andan itibaren hem Meram hem Konya hemen hemen her konuda hazırlıklı olduk. Kiracılarımızın kiralarını ötelemek yada almamak konusunda genelgeden önce encümen kararını dahi almıştık. Vatandaşlarımıza hizmet için onların istek ve taleplerini almak adına daha önce kurduğumuz 'Bizim Meram Masa'mız kapsamında Cuma günü bir ekip oluşturduk. Bu ekip 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın isteklerini alarak kendilerine ulaştırıyor. Talep artarsa pasif durumda beklettiğimiz ekiplerimiz de görev bekliyor. Ama Meram 69 mahallesiyle büyük bir ilçe. Talep artarsa neler yapabileceğimizi de bu koordinasyon toplantısıyla belirlemek üzere bir araya geldik" diye konuştu.

"En iyi hizmet için kurumlar arası koordinasyon ve haberleşme en önemli koşul"

Salgının bir an önce bitmesi adına devletin tüm birimleriyle etkili tedbirler almaya devam ettiğinin altını çizen Meram Kaymakamı Resul Çelik, bu tedbirlerin uygulayıcısının da kendilerinin olduğuna vurgu yaptı. En son gelen talimatla her bölgede 'Sosyal destek, vefa destek grubu' oluşturulmasının kararlaştırıldığını ifade eden Kaymakam Resul Çelik, "Talimat 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının evde giderilmesi ile ilgili. Başkan Mustafa Kavuş, salgın tehlikesi gündeme düşer düşmez kurumunu hızlı bir şekilde yapılandırarak hizmetlerine başladı. Kurduğu ekipler, iki gündür vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir çalışma sergiliyor. Yaşlı, kimsesiz ve kronik hasta vatandaşlarımız acil çağrı merkezini arayarak ihtiyacını bildiriyor. Belediyemiz de karşılıyor. Tabi bunun yanında diğer kurumlarımızın da imkan ve kapasitelerini devreye aldık. Kusursuz bir hizmet için kurumlar arası koordinasyon ve haberleşme de gerekiyor. Bu grubun bugünkü toplantısının amacı da bu" dedi.

Toplantıya, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Jandarma Komutanı Sadettin Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Talat Arslan, Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir, Meram İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Peker, İlçe Malmüdürü Mustafa Saydoğan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Musa Özmen katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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