Meram'da Düz Bisiklet Yarışları'nın startı Gödene ve Alpaslan mahallelerinde verildi
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Meram'da Düz Bisiklet Yarışları'nın startı Gödene ve Alpaslan mahallelerinde verildi

Meram'da Düz Bisiklet Yarışları'nın startı Gödene ve Alpaslan mahallelerinde verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Renkli anlara sahne olan etkinlikte konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Mahallelerimizde heyecan ve coşku ile gerçekleşen etkinliklerde hem hemşehrilerimiz hem de çocuklarımızla mutlu bir gün geçirdik" dedi.

Meram Belediyesi tarafından ilk olarak 4 mahallede düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları'nın startı Gödene ve Alpaslan mahallelerinde verildi. Yarışları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Nurettin Kipriksiz, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı yöneticileri ve mahalle sakinleri yerinde takip etti.

Çocuklara yönelik düzenlenen yarışlar 5 farklı kategoride gerçekleşti. Etkinlikte minikler, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ederken, aileler ise heyecandan yerlerinde duramadı.

Etkinliğe katılan tüm çocuklara bisiklet kaskı ve tişört hediye edilirken dereceye girenler için hazırlanan bisiklet, eşofman ve kol saati gibi hediyeler ise programın sonunda protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZLA MUTLU BİR GÜN GEÇİRDİK"

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu tür etkinlikler mahalle sakinlerimiz arasındaki iletişimin artması ve çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi adına oldukça verimli oluyor. Düz Bisiklet Yarışlarımızın startını ilk olarak Gödene ve Alpaslan mahallelerimizde verdik. Salgın sürecinde evlerinde sıkılan yavrularımızın hareket etmelerini, bisiklet sporuna özenmelerini istedik. Mahallelerimizde heyecan ve coşku ile gerçekleşen etkinliklerde hem hemşehrilerimiz hem de çocuklarımız mutlu bir gün geçirdi. Biz de neşelerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Düz Bisiklet Yarışlarımız, gelecek hafta Cumartesi günü Kovanağzı ve Melikşah mahallelerimizde devam edecek" dedi.

MERAM BELEDİYESPOR BÜNYESİNDE BİSİKLET BRANŞI AÇILACAK

Konya için bisikletin önemine değinen Başkan Kavuş, "Şehrimizde bisiklet, 7'den 70'e hepimizin kullandığı bir vasıta. Bu tür etkinlikler de bisiklet sporunun gelişimine bir anlamda katkı sağlıyor. Meram Belediyespor bünyesinde bisiklet branşını da faaliyete geçireceğiz inşallah. Burada dereceye giren başarılı çocuklarımızla, hocalarımız iletişime geçerek yeteneklerine katkı sağlamaya çalışacaklar. İnşallah Meramımızdan yeni olimpiyat sporcularımızın çıkmasına vesile olur bu etkinliğimiz. Yine herkesin bildiği gibi Türkiye'nin tek Olimpik Veledromu Meram'da yükseliyor. Bu tesisimiz tamamlandığında uzun yıllar Dünya bisiklet sporuna hizmet edecek" şeklinde görüş belirtti.

FEDERASYON BAŞKANI KÜÇÜKBAKIRCI'DAN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise böylesine güzel bir organizasyona imza atılmasından dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederek, "Bisiklet sporu en kıymetli spor dalları arasındadır. Küçüklükten, ölünceye kadar yapılabilen değerli sporlar arasındadır. Bisiklet sporu insanların gelişimine katkı sağlar ve daha güçlü olmasını mümkün kılar. Bu tür etkinliklerin artarak devamını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Meram'da Düz Bisiklet Yarışları'nın startı Gödene ve Alpaslan mahallelerinde verildi - Haberler
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