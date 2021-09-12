Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgüyle söz ettiği Bağ-ı Meram'ın yeniden hayat bulması adına başlattıkları 'Meram Bağları Projesi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle Meram Bağları yeniden hayat buluyor. Yeni Meram Caddesi ve Yaka Caddesinin kesişiminde yer alan 18 bin metrekarelik araziye, üzüm bağı ve meyve bahçesi kazandırılıyor. Başkan Kavuş'un da katılımıyla projenin ilk etabı, üzüm bağları ve fidanların dikilmesiyle tamamlandı.

18 bin metrekarelik alana sahip

Çalışmanın ilk etabının tamamen totalin ise yüzde 50'sinin tamamlandığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meramlı ve Konyalı hemşehrilerimizle dışarıdan gelen misafirlerimizin hep bir 'Meram Bağları' arayışı vardı. Aslında Meram Bağı deyince Konya'da bağlık bahçelik yerler anlaşılır, onlar da Meram'ın genelinde her zaman vardır. Ama bu arayışı nihayetlendirmek adına Meram son durağa yaklaşırken Meram Yeni Yol ve Yaka Meram'ın kesiştiği yerde bulunan boş arsalarımızı bunun için tahsis ettik. 18 bin metrekarelik bu alana bine yakın üzüm asması ve yaklaşık 400 adet meyve fidesi dikerek Meram Bağları'nı yeniden canlandırıyoruz. Projenin 8 bin 500 metrekarelik ilk etabı tamamlandı. Toplam projenin de yarısını bitirmiş durumdayız. Tamamı bittiğinde hem Konyalı hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen turistler ve misafirlerimiz burada aileleriyle, dostlarıyla güzel vakit geçirebilecekler" diye konuştu.

"Yetişen ürünler ziyaretçilere ikram edilecek"

Fidanların dikilir dikilmez bölgenin çehresini bir anda değiştirdiğine vurgu yapan Başkan Kavuş, "Asmalarımız ve fidanlarımız büyüyünce bölgenin çehresi çok daha güzelleşecek, yemyeşil bir bölge olacak, mükemmel görüntüsüyle hemşehrilerimize adeta bir görsel şölen sunacak. Asmalarımız üzüm, fidanlarımız meyve vermeye başlayınca gelecek misafirlerimizle bölge hareketlilik kazanacak. Hemşehrilerimiz, mahsül zamanına yetişirlerse de doğal üzümlerin ve meyvelerin tadına bakabilecekler. Yemyeşil bir doğanın içinde pelit, söğüt, kavak ve meyve ağaçlarının arasında 'Tarihi Meram Bağları' huzurunun yeniden yaşanacağı bir ortam oluşturuyoruz. Tüm bu özellikleriyle 'Meram Bağları'nı yeniden canlandırma projemizin tüm Konya'ya ve Meram'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA