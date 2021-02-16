Meral Şaşoğlu kimdir? Prof. Dr. Meral Şaşoğlu kaç yaşında ve nereli? Meral Şaşoğlu mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

16 Şubat sabahı Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ve cilt, saç konularında bilgilendirmeler yapan Dermatolog Meral Şaşoğlu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Meral Şaşoğlu kimdir? Meral Şaşoğlu kaç yaşında ve nereli? Meral Şaşoğlu mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

Her Salı programa konuk olan Şaşoğlu, bu sabah Demet Akalın'ın koronavirüs kapmasından dolayı yalnızca Alişan'ın sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Cilt ve özellikle saç sorunları konularında bilgilendirmeler yapan Dermatolog Profesör Meral Şaşoğlu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Meral Şaşoğlu kimdir? Meral Şaşoğlu kaç yaşında ve nereli? Meral Şaşoğlu mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

MERAL ŞAŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Meral Şaşoğlu, alanında yetenekli ve başarılı bir Dermatologdur. Dermatolog Profesör Meral Şaşoğlu, özellikle de saç sorunları ve saç dökülmesi alanında çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ödüllere sahip olan Merak Şaşoğlu saç dökülmesi, saçkıran, kellik gibi sorunlara bulduğu çözümlerle tanınmaktadır.

Prof. Dr. Meral Şaşoğlu, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı kurucu öğretim üyelerindendir. 30 yılı aşkın doktorluk ve akademisyenlik yaşamında 70 binden fazla hasta tedavi etmiş ve çok önemli klinik ve bilimsel çalışmalara imza atmıştır.

Gazi Üniversitesi'ndeki görevine devam ederken Almanya Münih'de bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi Dermatoloji Bölümü'ne misafir öğretim üyesi olarak davet edilmiş ve daha sonra özel davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Medical School Research Center'da bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.

Prof. Dr. Şaşoğlu, akademisyenlik yaşamındaki çalışmalarından ve araştırmalarından elde ettiği birikim ve ulaştığı bilimsel neticeler üzerine kendi eşsiz formülasyonlarını geliştirmek amacıyla yetkin bir ekip oluşturarak cilt ve saç sağlığı ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarına başlamış ve Dr. Meral's Elixir® serisi altında birçok etkin formül geliştirmiştir.

Prof. Dr. Şaşoğlu; sağlıklı yaşam, antiaging ve cilt sağlığı idealistidir. Saç, cilt ve genel sağlık problemlerinin önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik yaptığı klinik çalışmalarına ve bilimsel araştırmalarına İstanbul'da kurduğu klinikte ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Ar-Ge merkezinde ara vermeden devam etmektedir. Prof. Dr. Şaşoğlu, geliştirdiği formülleri Novatemed Innoceuticals A.Ş. çatısı altında sizlerin kullanımına sunmaktadır.