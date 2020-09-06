Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım
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Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terk edilen bir genç için "Aleyna" isimli kız arkadaşına video mesaj gönderdi. Genci uyaran Akşener, "Kızı zorlamak yok. Bak bacağını kırarım. İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok" dedi.

06.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:51

İstanbul Pendik'te bir genç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kendisini terk eden sevgilisine göndermek üzere bir video çekmek istedi. Gencin isteğini kabul eden Akşener, "Ama yalnız bana bak, kızı zorlamak yok. Bak bacağını kırarım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İstanbul'un Pendik ilçesi ziyaretinden gülümseten bir diyalog ortaya çıktı.

Akşener'in yanına gelen bir genç, "Aleyna" ismindeki sevgilisinin kendisini terk ettiğini söyleyerek kız arkadaşına göndermek üzere bir video çekmek istedi. Akşener gencin isteğini kabul etti. Genç, Akşener'e seslenerek "8 ay peşimde koştu, sonra terk etti. Meral hanım şöyle bir video çekersek 'seviyor' falan derseniz belki" ifadelerini kullandı.

"İLAN-I AŞK SERBEST AMA SERTLİK YOK"

Gencin isteğini geri çevirmeyen Akşener, "Ama yalnız bana bak, kızı zorlamak yok, bak bacağını kırarım. İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok" şeklinde konuştu.

Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım

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