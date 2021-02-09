Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz?

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Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşı politikası üzerinden hükümeti eleştiren Akşener, "Çin'e bu kadar yaranmaya çalıştın ama daha yeterince Çin aşısı bile getiremedin Sayın Erdoğan. Dostum dostum diye gezindiğin Putin'den daha Rus aşısı bile alamadın. Hani dünya lideriydin? Milletin derdine gelince araziye uyum sağlıyorsun. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının milletimizin sağlığına, esnafımızın durumuna ayıracak vakti yok" ifadelerine yer verdi.

"İKTİDARA GÖRE BU ÜLKEDE SORUN YOK"

Sözlerini daha sonra Takvim Gazetesi'nin 'market' haberine getiren Akşener, "İktidara göre aslında bu ülkede sorun falan yok. Hepimiz zenginlikten şımardık. İnanmıyorsanız saray medyasını okuyun. Mesela patronu, o doymaz beş müteahhitten biri, Yöneticisi de, eski Damat Bakan'ın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde, geçen gün, birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı" dedi.

"BU REZALETİ GÖRDÜN MÜ SAYIN ERDOĞAN?"

Akşener açıklamalarının devamında, "Market alışverişi kılavuzu. "Bu haberi okumadan markete girmeyin" diyor. "Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz" diyor. Ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler… "Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın." diyor. "Marketteki cazip kokulara aldanmayın." diyor. "Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder." diyor. "Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız." diyor. "İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz." diyor. Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır" şeklinde konuştu.