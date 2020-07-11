Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
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Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Binali Yıldırım'ın eşine sosyal medya üzerinden hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren'in mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi. Akşener yaptığı açıklamada, "Genel Başkan olarak Semiha Hanım'dan amasız, ancaksız, lakinsiz özür diliyorum. Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir" dedi.

11.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 01:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşine sosyal medya üzerinden hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener "Dün ben Semiha Abla'nın bu konudan bilgisi olup olmadığını öğrenmek için Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım ve bana bilmediğini söyledi. Ben o nedenle dün tweet atmadım. Çünkü Başak Demirtaş'a da atmamıştım. Bu tür konuları bir tweetle halledemiyorsun. Salı günü grup toplantısında, başı sonu belli bu konuyu konuşmak üzere bıraktım.

"SEMİHA YILDIRIM'IN ÖZNE YAPILMASINDAN ÇOK ÜZGÜNÜM"

İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim. Öncelikle, Levent Özenen'in 13 Temmuz 2016'da Semiha Yıldırım için attığı bir tweet var. Bunun için Semiha Yıldırım'dan, İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Çünkü bir kadının incitilmesi kötü bir şeydir. Özür diliyorum. Amasız, ancaksız, lakinsiz. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum. AK Parti'nin yöneticileri bu konuda çok mahir, keşke öznesinin Semiha Hanım olduğu o tweet üzerinden değil de; benim sözlerim, benim davranışlarım, siyasi duruşum üzerinden o tweetler, hastaglar benim için açılabilseydi. Semiha Hanım'ın özne yapılmasından çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili Twitter hesabından "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı yapan İYİ Partili Levent Özeren "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
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