Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı
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Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı

Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde "Yalan söylüyorsunuz" diye tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, o anları anlattı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde "Yalan söylüyorsunuz" diye tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, o anları anlattı.

Kardeşi Süleyman Budak'ın 2016 yılında Van Çaldıran Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Budak, yalan söylemlerle siyaset yapılmasına tepki gösterdiğini kaydetti. Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener'in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını öne süren Yusuf Budak, "Kardeşim şehit düştü. Ben çiftçilik, besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kahvehanede oturuyorduk. Meral Hanım içeri geldi. Bulunduğumuz masaya davet ettik. 'Yok ben gelmeyeceğim' dedi, direkt oraya yöneldi. Kahveci arkadaşın dertlerini dinledi. Daha sonra Mustafa abi çıktı, 'Açız, 128 dolar nerede? Açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var' gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. 'Allah'tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz' dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay. Ben çiftçiyim, besicilikle uğraşıyorum. Yanımda 4 tane yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu yabancı uyruklu vatandaşları nereye göndereceğiz. Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu. 'Açız' diyen Mustafa abi en az 4 bin-5 bin lira maaş alıyor, ense yapıyor. Kesinlikle planlı bir durumdu yaşanılanlar" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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