Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
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Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Politika

Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar -Şehit ağabeyinden Akşener'e kahvehaneyi ziyaret ettiği anlarda sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzincan'ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı.

Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar

-Şehit ağabeyinden Akşener'e kahvehaneyi ziyaret ettiği anlarda sert tepki

ERZİNCAN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzincan'ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. Şehit ağabeyi yapılan eleştirilere sert tepki göstererek, "Yalan konuşuyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, Erzincan merkezin ardından Çayırlı ve Tercan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Tercan'da bir kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet ederken vatandaşın da hükümete yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak oturduğu masadan ayağı kalkarak duruma sert tepki gösterdi.

Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.

Şehit ağabeyi Yusuf Budak, "Yalan söylüyorsunuz" şeklinde tepkisini sürdürerek şöyle konuştu:

"Allah'tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90'lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz. Terörle geçen yıllarda Tendüreğe çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail'in, ABD'deye karşı dik duruyoruz." diye konuştu.

Akşener, Tercan ilçesinin ardından kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.

Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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