Meral Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi sosyal medyada tepki çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katıldı. Bu kapsamda sahneye çıkıp bir konuşma yapan Akşener'in, İmamoğlu'na dönüp "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi." demesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.