Meral Akşener'in Danışmanı Kerim Çoraklık FETÖ'den Tutuklandı

Meral Akşener'in Danışmanı Kerim Çoraklık FETÖ'den Tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık terör örgütü propagandası yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklık geçtiğimiz günlerde FETÖ lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKTAN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çoraklık sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesine başvurulan şüpheli terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakim Cevdet Özcan tarafından sorgusu yapılan Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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