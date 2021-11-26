Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
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Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne ilişkin, "İstanbul gibi dünyanın en büyük şehirlerinden birinde yeşil çözüm üzerinden hem çöp meselesinin önemli bir kısmının halledileceği hem oradan elektrik üretileceği hem...

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne ilişkin, "İstanbul gibi dünyanın en büyük şehirlerinden birinde yeşil çözüm üzerinden hem çöp meselesinin önemli bir kısmının halledileceği hem oradan elektrik üretileceği hem de karbon ayak izinin hafifletileceği bu tesis özelinde yola çıkarsak, yeşil çözüme yönelik bu adımlar devam edecek." dedi.

Akşener, İBB'nin "İklim Eylem Vizyonu" çerçevesinde atıktan elektrik üreten Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında tesisin temelinin 2017'de Kadir Topbaş döneminde atıldığını söylediğini, bunun hizmetin sürdürülebilirliğine örnek olduğunu dile getirdi.

İstanbul seçimlerinde, başlatılan projelerin devam etmeyeceğinin iddia edildiğini aktaran Akşener, "Demek ki seçim, hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş, tam tersine yapılan doğru işlerin hakkı teslim edilerek hem yükleniciler hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendi'ye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken de benzer iddialar ve karalamalarla karşılaşacaklarını, bugünden itibaren bunlara maruz kaldıklarını belirten Akşener, "Yani benden başlandı zaten. Hayırlısıyla teneşire yatırıldım." dedi.

Akşener, İmamoğlu'nun konuşmasındaki "yeşil çözüm" kararlılığına değinerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği konusu, dünyanın problemi. Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında zaman zaman iç çatışmaya sebep olan bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri gibi bu konularda hiç derdi olmayan bir ülkenin bile şapkasını önüne koyup düşündüğü ve bu konuda tedbirler alınmasını istediği, o noktaya geldiği bir mesele. Yani dünyanın, gençlerin deyimiyle 'gezegenin problemi.' İstanbul gibi dünyanın en büyük şehirlerinden birinde yeşil çözüm üzerinden hem çöp meselesinin önemli bir kısmının halledileceği hem oradan elektrik üretileceği hem de karbon ayak izinin hafifletileceği bu tesis özelinde yola çıkarsak, yeşil çözüme yönelik bu adımlar devam edecek."

Akşener, iklim meselesinin çözümü için gayret gösterenlerin ortaya koyduğu temel hedefin "Yeteri kadar tüketmek" olduğunu, eskiden evlerin bir kuzine sobayla ısındığını, bunun medeniyetin ve İslam dininin de özelliği olduğunu ifade etti.

Okuduğu bir makalede, İngiltere'de yaşayan mimarların yeşil çözüm ve iklim problemi üzerinden fikirler geliştirdiklerini ve sıfır atıklı, karbon izi olmayan bina inşa etmek için çalıştıklarını, Kenya Nairobi'de bir bina inşa ettiklerini gördüğünü anlatan Akşener, "Aslında günlük hayatımızda annelerimizden, onların annelerinden bize geçirilen şey, yeteri kadar. Aynı zamanda gezegenimizi, medeniyetimizi de bu tür tesisler üzerinden ihraç edebiliriz. İnsanlığa bu manada bir katkımız olur." dedi.

Akşener, tesisin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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