Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, siyasileri de kendileri gibi aşı olmaya davet etti. Bunun üzerine dün MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener de aşı oldu. Bahçeli o anlara ait bir fotoğrafını paylaşırken, Akşener'in ise hacı olması nedeniyle omzu göründüğü için o anları paylaşmadığı, sadece yazılı açıklama yaptığı öğrenildi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde korona aşısı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasilere "Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında, onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" çağrısında bulunmuştu. Ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm siyasileri tek tek arayarak aşı olmaya davet etti.

BAHÇELİ, AŞI OLDUĞU ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bu gelişme sonrası dün MHP lideri Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de COVID-19 aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından elbirliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" mesajıyla da herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.

AKŞENER SADECE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Hürriyet'in haberine göre; Bahçeli'nin ardından aşı olma kararı alan diğer lider de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, daha önce aşıya karşı tutumunu "Önce Sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı herkesin gözü önünde, o zaman bakarız duruma" sözleriyle belirtmişti.

Akşener, aşı olduğunu dün Twitter hesabından "Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de dün akşam arayıp aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum" mesajıyla paylaştı.

HACI OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF PAYLAŞMAMIŞ

Meral Akşener'in aşı olduğunu Twitter hesabından sadece yazıyla duyurması, fotoğraf paylaşmaması dikkat çekmişti. Akşener'in 2013 yılında hacı olması ve aşı olurken omzunun görünmesi sebebiyle o anlara ait fotoğraf paylaşmadığı öğrenildi.