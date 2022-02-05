Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
 - Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Metinde "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs atlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener'in mesajında "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandıSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajıKoronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan: Anca beraber, kanca beraberCumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan: Anca beraber, kanca beraber
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorumKemal Kılıçdaroğlu'ndan koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener, Korona, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title