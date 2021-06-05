Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için net konuştu: Ortak aday faydalı olur
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Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için net konuştu: Ortak aday faydalı olur

Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için net konuştu: Ortak aday faydalı olur
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla girilmesinin fayda getireceğine inandığını söyledi. Akşener, "Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında Özel Röportaj'da Gazeteciler Suat Toktaş, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın sorularını yanıtladı. Akşener, programda siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda da gelen sorulara yanıt verdi.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gitmenin faydalı olacağına inandığını belirterek, "Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum" dedi.

"ENGEL OLACAK BİR YERDE DURMAM"

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde engel olan konumda olmayacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidilecek onu zaman gösterecek. Sayın Kılıçdaroğlu bir model, önemli kıymetli bir şey bu. Daha önce siz bana "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" diye sordunuz. Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam.

"ORTAK BİR ADAYLA GİTMEK FAYDALI"

Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum."

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