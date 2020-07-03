Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında ekim, kasım aylarında erken seçim yapma planının olduğunu ancak bunu uygulayıp uygulamama konusunda kararın Erdoğan'da olduğunu söyledi.

Ankara kulislerinde sık sık gündeme gelen erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasında ekim-kasım ayında erken seçim yapılması olduğunu aktardı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ERDOĞAN'IN KARARINA BAĞLI"

Sözcü TV'den Nevşin Mengü'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkanı "Ben Sayın Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem? Sayın Erdoğan'ın kararına bağlı. Ekim Kasım biri bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN SOKAKTAN HABERİ YOK"

"Erdoğan'ın sokaktan kopması, yeni bir bürokrasi başlattı: Saray Bürokrasisi. Onun yerine, onun için çalışmalar yapan bir profesyonel ekiple yapıyor bunu. Dünyadan haberi var mıdır yok mudur bilmem ama kesinlikle sokaktan haberi yok.

"GENÇLER DİKTE EDİLMEKTEN RAHATSIZ"

Gezinin ilk 5 gününde bazı fotoğraflar dikkatimi çekmişti. Küpeli bir çocuğumuzla kapalı bir kızımızın çöp boşaltması. Bu nedir desen "Barıştık, eşitlik, adalet" derim. Başkası bana dedi ki ikisinin ayağında converse var. Tüketim alışkanlıkları aynı. İkisi de aynı tür giyiniyor gibi bir cümle ile karşılaşınca bu işin uzmanları ile bir çalışma başlattım. Profesyonel bir çalışma ile uzun süredir gençlerimizin üzerinde duruyoruz. Gençler dikte edilmekten rahatsız. Umudunu kaybetmiş çocuklar var. İlçelerin oto sanayisinde çalışmaya mahkum edilmiş çocuklarımız var. Sosyal medyada Sayın Erdoğan'a gönderme yapmam bunları görmediğimiz anlamına gelmez.Şaka yapılacak bir konu değil elbette dikkat çekilmesi gereken bir konuydu.

"ERDOĞAN, AYASOFYA'YI AÇAMAZ"

Ayasofya'yı Sayın Erdoğan'ın ne Danıştay'a ne bize ne vatandaşa sormasına gerek yok. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim."