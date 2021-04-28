Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
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Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Parti grubunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili çıkışı vardı. Konuyla ilgili Türkiye'nin cevabını yetersiz bulduğunu ifade eden Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken yüzü şekilden şekle girdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Korona salgınıyla mücadele kapsamında yarın başlayacak tam kapanma dönemine ilişkin konuşan Akşener'in asıl gündeminde ise ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal "soykırım" açıklamaları vardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKLİDİNİ YAPTI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını beğenmediğini ifade eden Meral Akşener, "İktidarın sergilediği cahillik yüzünden, Türkiye sürekli kaybediyor. Her alanda kaybediyoruz. Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklama sonrasında da öyle oldu. Biden'ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı sayın Erdoğan'a çevrildi. Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan sayın Erdoğan, çıkıp da "Ey Biden sen kimsin be" demek yerine "Sayın Biden" demek zorunda kalmış." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sırada Erdoğan'ın taklidini yapması ve yüzünün şekilden şekle girmesi ise izleyenlerin dikkatini çekti.

Ayrıntılar geliyor...

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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