Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
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Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Tüm gözlerin çevrildiği NATO Liderler Zirvesi Belçika'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO karargahına heyetiyle birlikte ulaştı. Karargaha gidiş güzergahındaki pek çok yol kapatıldı. Bunun yanı sıra 2 bin güvenlik görevlisi de hazırda bekliyor.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARGAHTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı NATO karargahına ulaştı. Kendisine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği bildirildi.

Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.

Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

YOLLAR KAPATILDI

Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Kovid-19 salgını için alınan önlemler de zirve toplantısı için NATO karargahında sıkılaştırıldı. Zirveye ve bu çerçevedeki toplantılara katılacak heyet üyelerinden PCR testleri yaptırmaları istendi. NATO karargahında çalışanlar da haftalar öncesinden aşılanmaya başladı. Aşıları üye ülkelerden Polonya temin etti. Aşılama için Polonya'dan gelen onlarca sağlık çalışanı mart ayından itibaren NATO karargahında görevli yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşı yaptı.

Merakla beklenen zirve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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