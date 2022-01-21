Merakla beklenen WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı! - Haberler
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Merakla beklenen WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı!

Merakla beklenen WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

2K'in merakla beklenen oyunları arasında yer alan WWE 2K22 resmen duyuruldu. 2K'in Amerikan dövüşü oyunu WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı.

WWE 2K serisi bir sene ara verdikten sonra sahnelere geri dönüyor. Yeniden tasarlanan oyun motoru, yeni kontroller ve kullanıma açık tüm özellikler ile WWE 2K22, önümüzdeki aylarda 4 farklı satın alma opsiyonu ile piyasaya sürülecek.

WWE 2K22'nin çıkış fiyatı henüz belirlenmedi, ancak oyunun çıkış fiyatının 59 dolar ile 120 dolar arasında değişebileceği bilinmektedir. Oyunu ön sipariş veren kullanıcılar 3 bonus Undertaker karakterinin ve Undertaker temalı MyFaction paketinin olduğu Undertaker Immortal Paketinin yanı sıra 3 günlük erken erişim hakkı kazanacak.

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2K'in yayınladığı WWE 2K22, 11 Mart tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Steam için çıkış yapacak.

Oynayabileceğiniz WWE nWo Süperstarları, iki muhteşem arena, nWo Wolfpac Championship ve çok daha fazlasını sunan WWE 2K22 nWo 4-Life Edition'ı indirimli bir şekilde satın alınabilecek.

  • MyFACTION EVO kartları, "Hollywood" Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Syxx ve oynanabilir Eric Bischoff için alternatif nWo kostümleri.
  • Souled Out 1997 ve Bash at the Beach 1996 arenaları
  • nWo Wolfpac Championship
  • nWo EVO kartlarıyla birlikte gelen 1 MyFACTION "Altın" Paketi

Merakla beklenen WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı!

  • Undertaker Immortal Paketi: İlave üç Undertaker karakteri, Undertaker için MyFACTION EVO kartları ve MyFACTION Avantaj ve Bonusları edin
  • 3 günlük erken erişim
  • Season Pass: Beş DLC içerik paketinin tamamını, MyRISE Mega-Boost ve SuperCharger paketlerini içerir

Merakla beklenen WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı!

  • MyGM
  • MyRISE
  • MyFACTION

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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