Merakla beklenen WWE 2K22'nin çıkış tarihi açıklandı!

WWE 2K serisi bir sene ara verdikten sonra sahnelere geri dönüyor. Yeniden tasarlanan oyun motoru, yeni kontroller ve kullanıma açık tüm özellikler ile WWE 2K22, önümüzdeki aylarda 4 farklı satın alma opsiyonu ile piyasaya sürülecek.

WWE 2K22'nin çıkış fiyatı henüz belirlenmedi, ancak oyunun çıkış fiyatının 59 dolar ile 120 dolar arasında değişebileceği bilinmektedir. Oyunu ön sipariş veren kullanıcılar 3 bonus Undertaker karakterinin ve Undertaker temalı MyFaction paketinin olduğu Undertaker Immortal Paketinin yanı sıra 3 günlük erken erişim hakkı kazanacak.

WWE 2K22 ÇIKIŞ TARİHİ

2K'in yayınladığı WWE 2K22, 11 Mart tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Steam için çıkış yapacak.

EFSANE WWE 2K22 KADROSU

Oynayabileceğiniz WWE nWo Süperstarları, iki muhteşem arena, nWo Wolfpac Championship ve çok daha fazlasını sunan WWE 2K22 nWo 4-Life Edition'ı indirimli bir şekilde satın alınabilecek.

NWO 4-LIFE EDITION VE DELUXE EDITION İÇERİKLERİ

MyFACTION EVO kartları, "Hollywood" Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Syxx ve oynanabilir Eric Bischoff için alternatif nWo kostümleri.

Souled Out 1997 ve Bash at the Beach 1996 arenaları

nWo Wolfpac Championship

nWo EVO kartlarıyla birlikte gelen 1 MyFACTION "Altın" Paketi

WWE 2K22 DELUXE EDITION İÇERİKLERİ

Undertaker Immortal Paketi: İlave üç Undertaker karakteri, Undertaker için MyFACTION EVO kartları ve MyFACTION Avantaj ve Bonusları edin

3 günlük erken erişim

Season Pass: Beş DLC içerik paketinin tamamını, MyRISE Mega-Boost ve SuperCharger paketlerini içerir

WWE 2K22 OYUN MODLARI

MyGM

MyRISE

MyFACTION

WWE 2K22 DUYURU VİDEOSU

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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