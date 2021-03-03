Meral Akşener: Meclis'e gelecek HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin önünü arkasını iyice okuyacağız

Akşener, Meclis'e gelecek HDP'li vekillerin fezlekeleriyle ilgili "İYİ Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur; önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir." dedi. Bir hafta önce fezlekelere evet diyeceklerini açıklayan Akşener'in yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun ise alkış tufanı kopan anlarda tepkisiz kalması dikkat çekti.

Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Meclis'e gelecek fezlekelere karşı partilerin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bu konuyu da değerlendirdi.

"KAFAYI PARTİMİZİN FEZLEKELERE NE DİYECEĞİNE TAKMIŞLAR"

"Dava arkadaşlarım; nitekim sarayın bu haftaki yeni gündemi fezlekeler oldu." diyerek sözlerine başlayan Akşener, şu şekilde devam etti: "Yalnız bu arkadaşlar nedense, kafayı bu fezlekelerin kendisine değil, İYİ Parti'nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar…Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. Biliyorsunuz, argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar…Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz."

"İYİ PARTİ GEREĞİ NEYSE ONU YAPAR"

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Akşener, devamında "İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI "EVET" DİYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Fezlekeye evet diyeceğiz." sözleriyle yanıt vermişti. Parti grubunda Akşener'in vekilleri ayağa kaldıran ve alkış tufanı kopartan açıklamaları sırasında Ağıralioğlu'nun tepkisiz bir şekilde oturmaya devam etmesi dikkat çekti.