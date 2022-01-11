Menteşe'de Belediye ekipleri seferber oldu

Yoğun yağışın ardından gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olmasıyla Karabağlar Yaylası, Düğerek, Yaraş, Ortaköy ve Yeniköy Mahallelerinde su taşkınları yaşandı, bazı tarım arazilerini su bastı.Kiramettin Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Yoğun yağış etkisiyle alçak kesimlerde yer alan Karabağlar - Ortaköy hattı sular altında kaldı. Karabağlar Yaylası aşırı yağışlar sonrası Sanayi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

Yoğun yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları ve fiziki problemleri tespit etmek ve yürütülen çalışmaları yerinde görmek için alanda incelemeler yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş;"İlçemize son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düşmüş durumda. Aşırı yağışlar nedeniyle bölgemizdeki bazı yollar kapandı. Özellikle Ortaköy ve Süpüroğlu üzerine giden yolda ulaşım aksadı. Ortaköy Mahallemizin yolunu kullanacak olan vatandaşlarımız mümkünse Denizli yolu üzerinden geçişlerini yapsınlar.Menteşe Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerimiz sahada ortak çalışıyorlar. Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik. Ekiplerimiz gece gündüz alanda. Su taşkını yaşayan bölgelere müdahale ediyoruz. Kiramettin Mahallesinde yıkılan istinat duvarının bulunduğu yola ekiplerimiz müdahalede bulunuyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan Kozağaç – Kavaklıdere bağlantı yolumuza yönlendirdiğimiz ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarına kadar çalışarak, kapalı olan 8 kilometrelik yolu açtılar. Karabağlar Yaylasında evlerini su basan beş kişilik aile de belediye ekiplerimiz ve iş makineleri ile kurtarıldı. Mahsur kalan birkaç büyükbaş hayvan da belediye personelimiz tarafından güvenli alanlara sevk edildi. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşamaları halinde belediyemizle iletişime geçmelerini istiyoruz." dedi.

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