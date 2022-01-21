Menteşe Belediye ekipleri karla mücadeleye hazır

Yüksek kesimlere beklenen kar yağışının kent merkezinde de etkili olacağı uyarısı üzerine belediyenin ekipleri hazır olacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş beklenen kar yağışı öncesi günlük yaşamın etkilenmemesi için alınan tedbirler hakkında şunları söyledi, " Meteorolojiden edindiğimiz bilgiye göre hafta sonu Menteşe'de aşırı soğuklar ile beraber yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kar yağışının kent merkezinde de etkili olacağı uyarısı üzerine ek tedbirler aldık. İş makinelerimiz, greyderlerimiz, kepçelerimiz hazır. Gerekli tuz stoğumuzu da yapmış bulunmaktayız. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklemede. Belediye olarak kar, aşırı soğuk ve don olaylarına karşı teyakkuz halindeyiz. Olumsuz hava koşullarına karşı Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışacağız. Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkatli olmalarını ve hava şartlarının kötüleşmesi durumda gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Araçlarıyla mecburen dışarı çıkacak vatandaşlarımızın ise kış lastiği kullanmalarını, patinaj zinciri, çekme halatı gibi gerekli ekipmanları araçlarında bulundurmaları bu süreçte önemli. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde vatandaşlarımız belediyemizin çağrı merkezini arayabilirler. Çağrı merkezimiz bu süreçte 7/24 hizmet vermeye devam edecek."

Aşırı soğuk hava ve kar yağışının Menteşe'de ve Menteşe'nin yüksek kesimlerinde 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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