Menstrüasyon Nedir? Menstrüasyon Yokluğu ve Bozukluğu Neden Olur

Menstrüasyon, bir kadının rahim astarı dökülür.

Menstrüasyon, bir kadının rahim astarı dökülür. Bu döngü bir kadının üreme sisteminin bir parçasıdır ve vücudu olası bir hamilelik için hazırlar. Aynı zamanda dönem, adet veya döngü olarak da adlandırılır.

Menstrüasyon Nedir?

Menstruasyon, bir kadının rahminin astarının aylık olarak dökülmesidir. Menstruasyon ayrıca adet, adet dönemi, döngü veya dönem terimleriyle de bilinir. Kısmen kan ve kısmen rahmin içinden doku olan adet kanı rahimden rahim ağzından ve vajinadan vücuttan dışarı akar.

Normal Adet Döngüsü Nedir?

Adet döngüsü, her ay hamilelik olasılığına hazırlanırken bir kadının vücudunda meydana gelen olayların sırasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Adet döngüsünün adetin ilk gününde başladığı kabul edilir. Ortalama döngü 28 gündür; ancak bir döngünün uzunluğu 21 gün ile yaklaşık 35 gün arasında değişebilir.

Adet döngüsündeki adımlar, vücutta hormon adı verilen kimyasalların yükselip alçalmasıyla tetiklenir. Beyindeki hipofiz bezi ve kadın üreme yolundaki yumurtalıklar, adet döngüsü sırasında belirli zamanlarda üreme sistemi organlarının belirli şekillerde tepki vermesine neden olan belirli hormonları üretir ve salgılar.

Menstrüasyon Yokluğu ve Bozukluğu Neden Olur?

Döngü Menstrüasyon bozuklukları;

Amenore (adet görmeme)

Oligomenore (35 günden fazla arayla gerçekleşen seyrek adet dönemleri)

Akım Menstrüasyon bozuklukları (anormal uterin kanama);

Hipomenore (adet sırasında hafif kanama)

Menoraji (ağır kanama veya uzamış adet dönemleri)

Metrorrhagia (adet dönemi dışında düzensiz zamanlarda kanama)

İntermenstrüel kanama (dönemler arasında kanama)

Diğer Menstrüasyon bozuklukları;

Dismenore (adet sırasında ağrılı kramplar)

Premenstrüel sendrom (PMS) (adet döneminden bir ila iki hafta önce ortaya çıkan bir dizi fiziksel ve duygusal semptom)

Premenstrüel disfonik bozukluk (PMDD) (akıl sağlığı bozukluğu olarak kabul edilen daha şiddetli bir PMS formu)

Adet Bozukluklarının Belirtileri Nelerdir?

Amenore;

Adetin olmaması (tüylenme öncesi, menopoz sonrası veya hamilelik hariç),

Birincil amenore, bir kızın 16 yaşında adet görmeye başlamamasıdır,

İkincil amenore, daha önce düzenli dönemler en az 3 ay boyunca durduğunda meydana gelir.

Menoraji;

Bir tür anormal uterin kanaması (AUB),

Adet kanaması o kadar şiddetli olduğunda, kadınlar hayatlarını geçici olarak askıya almak zorunda kalmak,

Kadınların sıhhi kıyafetlerini saatte bir defadan fazla değiştirmeleri gerekebilir,

Dönemler 10 günden daha uzun sürebilir.

Dismenore;

Birincil dismenore, menstrüasyonun neden olduğu ağrı,

İkincil dismenore, fibroidler veya endometriozis gibi diğer sorunların neden olduğu ağrı,

Son derece ağrılı ve inatçı adet krampları,

Ağrı, alt karın veya pelviste keskin, donuk veya ağrılı olabilir.

Premenstrüel sendrom;

Çoğu kadın adet döneminden önce PMS yaşar,

Fiziksel semptomlar arasında şişkinlik, hassas göğüsler, yorgunluk, beceriksizlik, baş ağrıları, yemek isteği ve kabızlık yer alır,

Duygusal belirtiler arasında öfke, anksiyete, depresyon, konsantrasyon eksikliği yer alır.

Semptomları açıklayan herhangi bir altta yatan nedeni teşhis etmek için genellikle araştırmalar gerekir. Hamile olmadığınızdan emin olmanız önemlidir. Çoğu zaman araştırmalar transvajinal pelvik ultrason ile yapılır, ancak bazen bir MRI kullanılır ve ek olarak kan testleri gerekebilir.

Adet Bozukluklarına Ne Sebep Olur?

Amenore ve Oligomenore;

Kilo kaybı veya yeme bozuklukları,

Gecikmiş ergenlik,

Polikistik over sendromu (PCOS) ve diğer hormonal problemler,

Stres,

Aşırı atletik eğitim veya steroid kullanımı,

Menoraji ve Düzensiz Kanama;

Hormonal dengesizlikler,

Anovülasyon (yumurtlama olmadığında ağır kanama olabilir),

Miyomlar,

Rahim polipleri,

Endometriozis,

Doğum kontrol ilaçları,

Kanser,

Rahim veya rahim ağzının enfeksiyonu,

Dismenore;

Birincil dismenorenin rahimde üretilen ve ağır kanamaya katkıda bulunan iltihaplı kimyasallardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Altta yatan net bir neden tespit edilmemiştir.

İkincil dismenore, endometriozis, fibroidler veya rahim içi araç (RİA) gibi diğer durumlardan kaynaklanır.

Kaynak: Hürriyet