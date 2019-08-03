MENGEN'DE AŞÇILIK FESTİVALİNDE 'TAVUK ÇEVİRME' REKOR DENEMESİ

BOLU'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 34'üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde, Guinness rekorlar kitabına girmek için 2 ton tavukla 111 metre uzunluğundaki mangalda 'tavuk çevirme' rekor denemesi yapıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 34'üncüsü başladı. Mengen Terminali'nden ilçe merkezindeki festival alanına kadar bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bugün Mengen'de 34'üncü festivalimizin başlangıcı da her zaman sonsuza dek yaşatacağımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün doğum yılının 100'üncü yılına tekabül eden 1981 yılında Mengen'in en güzel köylerinden Konak köyünde ilk festivalimiz düzenlendi. Mengen'de ve Türkiye'de her şeyin çok güzel olmasını diliyorum. dedi.

REKOR DENEMESİ YAPILDI

Festivalde, kurulan 111 metrelik mangalda 2 ton tavuk kullanılarak rekor denemesi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yakılan mangallarda şişlere geçirilmiş yaklaşık 2 bin tavuk pişirilerek festivale katılanlara ikram edildi.

19 MAYIS GÜNDEMİ

Ulusal Aşçılık Federasyon Başkanı Melik Altundağ, 111 metrelik bir rekor denememiz var. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Guinnes'e başvurularımız hazırlanıyor. dedi. Yarın sona erecek festivalde akşam saatlerinde ünlü sanatçılar Ziynet Sali ve Onur Akın sahne alacak.

Kaynak: DHA