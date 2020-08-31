Menemen tarifi | Menemen nasıl yapılır? Kışlık menemen nasıl yapılır? En güzel menemen tarifi için gerekli malzemeler ve yapım aşaması haberimizin içinde yer alıyor. Menemen tarifi ile pratik ve lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Kışlık menemen tarifi ile yaz aylarında yetişen taze domatesler ile kış ayları için konserve menemen yani kışlık menemen hazırlayabilirsiniz.

Menemen yapmak için gerekli malzemeler ile lezzetli bir menemen yapmak çok kolay. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, sağlıklı, besleyici menemen tarifi haberimizin içinde.

MENEMEN MALZEMELERİ

2 adet domates (Kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış)

2 adet sivri biber (İnce ince doğranmış)

2 adet yumurta (Çırpılmış)

1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Soğansız menemen mi olur diyenler için 1 orta boy soğan.

Üzerine rendelenmiş kaşar

MENEMEN TARİFİ

Sıvı yağ ve biberleri tavaya alarak menemen yapmaya başlıyoruz. (Soğanlı yapacaksınız soğanları biberden önce kavuruyoruz.)

Malzemelerin rengi döndükten sonra, üzerine kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ekliyoruz.

Kısık ocakta tavanın kapağını kapatalım ve domateslerin güzelce pişmesini bekleyelim.

Domatesler çok sulu değilse ve tavaya yapışıyorsa biraz kaynar su ekleyebilirsiniz.

Domatesler piştikten sonra baharatları ekleyebilir ve yumurtaları kırabilirsiniz. Baharat olarak, tuzun yanı sıra kekik, kırmızı biber de çok yakışacaktır.

Yumurtaları ayrı bir kapta çırparak ekleyebilirsiniz veya tavada da karıştırabilirsiniz.

Kaşar peyniri ekleyerek yapmak isterseniz bu aşamada kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz sucuk da ilave edebilirsiniz.

MENEMEN KALORİSİ

Tepeleme 1 çorba kaşığı menemen yaklaşık olarak 28 kaloriye denk gelmektedir. Protein ve lif açısından zengindir.

KIŞLIK MENEMEN TARİFİ

Kışlık menemen ile yazın yetişen taze domateslerle yapılmış konserveler hazırlayabilirsiniz.

KIŞLIK MENEMEN TARİFİ MALZEMELERİ

10 kg domates

1 kg yeşil biber

2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tuz

KIŞLIK MENEMEN NASIL YAPILIR?

Yeşil biberleri doğradıktan sonra sıvı yağ dönene kadar kavuralım.

Doğramış olduğumuz domatesleri ilave edelim.

Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım.

Kaynayan menemene tuzu ekleyelim ve karıştıralım.

Kapağı kapatmadan menemen suyunu çekene kadar pişirelim. Dilediğiniz kıvama göre pişirmenizi tavsiye ederiz. Yaklaşık olarak 2 saat kaynaması normal bir kıvamdır.

Menemen soğumadan kaynar bir şekilde kavanozlara alalım. Mümkün olduğunca kavanozlarda boşluk kalmayacak şekilde doldurulması gerekir.

Kavanozun ağız kısmını kurulayalım ve kapağını kapatarak kavanozu ters çevirelim.

Soğuduktan sonra muhafaza edilmesi için serin ve güneş almayan bir yere kaldıralım.

Yarım kiloluk kavanozlardan yaklaşık 16 tane çıkacaktır.