Menemen tarifi! Masterchef Menemen nasıl yapılır? 27 Eylül Menemen yemek tarifi! Masterchef Menemen için gerekli malzemeler! - Haberler
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Menemen tarifi! Masterchef Menemen nasıl yapılır? 27 Eylül Menemen yemek tarifi! Masterchef Menemen için gerekli malzemeler!

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Menemen tarifi! Masterchef Menemen nasıl yapılır? 27 Eylül Menemen yemek tarifi! Masterchef Menemen için gerekli malzemeler!

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Menemen yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Menemen nasıl yapılır? Menemen yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Menemen yemek tarifi! Menemen nasıl yapılır? Menemen yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Menemen tarifi oldu. Peki en güzel Menemen yemek tarifi nasıldır? Menemen yemeği nasıl yapılır? Menemen için gerekli malzemeler nelerdir?

2 adet domates (Kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış)

2 adet sivri biber (İnce ince doğranmış)

2 adet yumurta (Çırpılmış)

1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Soğansız menemen mi olur diyenler için 1 orta boy soğan.

Üzerine rendelenmiş kaşar

Sıvı yağ ve biberleri tavaya alarak menemen yapmaya başlıyoruz. (Soğanlı yapacaksınız soğanları biberden önce kavuruyoruz.)

Malzemelerin rengi döndükten sonra, üzerine kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ekliyoruz.

Kısık ocakta tavanın kapağını kapatalım ve domateslerin güzelce pişmesini bekleyelim.

Domatesler çok sulu değilse ve tavaya yapışıyorsa biraz kaynar su ekleyebilirsiniz.

Domatesler piştikten sonra baharatları ekleyebilir ve yumurtaları kırabilirsiniz. Baharat olarak, tuzun yanı sıra kekik, kırmızı biber de çok yakışacaktır.

Yumurtaları ayrı bir kapta çırparak ekleyebilirsiniz veya tavada da karıştırabilirsiniz.

Kaşar peyniri ekleyerek yapmak isterseniz bu aşamada kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz sucuk da ilave edebilirsiniz.

Tepeleme 1 çorba kaşığı menemen yaklaşık olarak 28 kaloriye denk gelmektedir. Protein ve lif açısından zengindir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Menemen tarifi! Masterchef Menemen nasıl yapılır? 27 Eylül Menemen yemek tarifi! Masterchef Menemen için gerekli malzemeler!

Kışlık menemen ile yazın yetişen taze domateslerle yapılmış konserveler hazırlayabilirsiniz.

10 kg domates

1 kg yeşil biber

2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tuz

Yeşil biberleri doğradıktan sonra sıvı yağ dönene kadar kavuralım. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Doğramış olduğumuz domatesleri ilave edelim.

Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım.

Kaynayan menemene tuzu ekleyelim ve karıştıralım.

Kapağı kapatmadan menemen suyunu çekene kadar pişirelim. Dilediğiniz kıvama göre pişirmenizi tavsiye ederiz. Yaklaşık olarak 2 saat kaynaması normal bir kıvamdır.

Menemen soğumadan kaynar bir şekilde kavanozlara alalım. Mümkün olduğunca kavanozlarda boşluk kalmayacak şekilde doldurulması gerekir.

Kavanozun ağız kısmını kurulayalım ve kapağını kapatarak kavanozu ters çevirelim.

Soğuduktan sonra muhafaza edilmesi için serin ve güneş almayan bir yere kaldıralım.

Yarım kiloluk kavanozlardan yaklaşık 16 tane çıkacaktır.

Not: Kavanoz kapaklarını yeni almakta fayda vardır. Çünkü daha önce kullanılmış kapaklar tutmayabilir. Ayrıca, kullanmadan önce kapakları en az 5 dakika kaynatın ve temiz bir bezle güzelce kurulayın.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

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Haber: Menemen tarifi! Masterchef Menemen nasıl yapılır? 27 Eylül Menemen yemek tarifi! Masterchef Menemen için gerekli malzemeler! - Haberler
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