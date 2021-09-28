Menemen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla melemen mi, menemen mi?

MENEMEN, İZMİR (Haberler.com) - Menemen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, menemen Tdk'ya göre nasıl yazılır? Menemen nasıl yazılır? Menemen mi, melemen mi? TDK'ya göre menemen kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE MENEMEN NASIL YAZILIR?

menemen

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Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle yapılan bir yemek:

"Fasulye pilakileri, piyazlar, köfteler, salçalı makarnalar, menemenler, patlıcan kızartmaları neler de neler pişmedi." - Azra Erhat

Menemen

isim, özel, (me'nemen)

İzmir iline bağlı ilçelerden biri. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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