Menemen Kadın Dayanışma Atölyeleri üretime başlıyor
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Menemen Kadın Dayanışma Atölyeleri üretime başlıyor

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Dayanışma Atölyeleri'nin ilki olan Mor Mutfak 2 Menemen Gölpark içinde faaliyete başlıyor.

16.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:13
Menemen Kadın Dayanışma Atölyeleri üretime başlıyor

Mart ayı içinde açılışı yapılacak olan Mor Mutfak 2 Menemen Belediyesi'nin dezavantajlı mahallelerdeki kadınlara ulaşarak iş imkanı yaratma projesinin ilk adımını oluşturuyor. Mor Mutfak 2 Menemen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi'nin ortağı olan kadınların oluşturduğu Kadın İnisiyatifi ve Kadın Dayanışma Atölyesi'nin bir parçası olarak faaliyet gösterecek. Bu mutfakta kadınlar, iyi tarım ürünü olan başta karakılçık olmak üzere yerel buğday unları ile erişte, mantı, ekşi mayalı ekmek yapacak, glutensiz unlu mamülleri sağlıklı ve daha doğal formda üretecekler. Mor Mutfak 2'de tarhanadan kurutulmuş meyveye, reçelden bal sirkesine, soğan turşusundan şişelenmiş ürünlere birçok ürün üretilerek satışları yapılacak.

Ekonomik gelir düzeyi düşük, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç eden kesimlerin ikamet ettiği Asarlık semtinde bulunan Gölpark içinde faaliyet gösterecek olan Mor Mutfak 2, özellikle genç kadınların üretimle buluşturulması, güçlenmesi ve toplumsal dönüşümün sağlanmasının motor gücünü oluşturma potansiyeline sahip.

Başkan Aksoy'un hayali gerçeğe dönüşüyor

Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında var olması, herkesin eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanması konusundaki hassasiyetini seçim kampanyası boyunca vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, göreve geldiği günden bugüne bu konudaki çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Aksoy'un bu konuda attığı ilk adımlardan biri; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar, kadın örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alarak farkındalık oluşturmak ve yapısal değişmeler yaratmak amacıyla Menemen Belediyesi Kadın Hizmetleri Birimi'ni faaliyete geçirmek oldu.

Menemen'de bulunan Kadın Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri'nin kadın temsilcileri ve Menemenli kadınların katılımıyla toplantılar gerçekleştirilerek, Menemen'in kadın gündemine ilişkin birlikte tartışma, karar alma ve kadınların örgütlenmesi hedefiyle çeşitli faaliyetler düzenlendi. Sonrasında da, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadınların ekonomik gelir getirici faaliyetlere katılımının sağlanması, geçimlik atölyelerinin kurulması için girişimde bulunuldu ve bu amaçla çalışmalara başlandı.

5 Kasım 2019 tarihinde Kadın Emeği ve Kooperatifleşme Çalıştayı düzenlendi. 110 kadının katılımıyla gerçekleşen Çalıştay sonrasında Köy-Koop ile bağlantıya geçilerek kooperatifleşme deneyimlerinden yararlanıldı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) desteğiyle kooperatif örgütlenmesinde yer almak isteyen kadınların eğitim çalışmalarına start verildi.

Eğitimler sonunda kadınlar kolektif biçimde unlu mamüller yapmaya başladılar. Menemen Tarım ve Hayvancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ortak olan kadınlar, söz konusu kooperatifin Kadın İnisiyatifi'ni oluşturarak üretime başladılar. Bu üretimler yeni açılacak olan Mor Mutfak çatısı altında değerlendirilecek.

Dilek Yücel Aksoy: "Kadınlar bir eşiği daha birlikte atlıyor"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un eşi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, Menemen Belediyesi olarak kadınların her doğan gün hayatı yeniden ürettiklerine ve tüm kadınların emekçi olduklarına dikkat çekerek bu emeği ve ürettiklerini görünür kılmak, açığa çıkarmak ve kolektif güçlenmenin aracı yapmak için bir adım daha attıklarını, bir eşiği daha geçtiklerini vurguluyor.

"Kadınlar hayatın her alanında üretmeye devam ediyorlar. Ev içinde görünmeyen emeğiyle çocuk, hasta yaşlıya bakım verirken, çocuklarını büyütürken, eşinin akrabalık ilişkilerini düzenlerken kadınlar üretiyorlar. Yanı sıra anne olmadan, eş olmadan da kadınlar, ötekilerin bakım vereni pozisyonunda hayatı yeniden üretiyor. Cinsiyetçi işbölümü nedeniyle hane içi işlerin tüm sorumluluğu esas olarak kadınların omuzlarında. Dolayısıyla kamusal alanda gelir getirici herhangi bir işte çalışsın ya da çalışmasın kadınlar, yeniden üretim alanı dediğimiz evin içindeki bakımı vermekle mükellef tutuluyor" diyen Aksoy, Mor Mutfak 2 ile kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlerden para kazanacaklarını ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu tadacaklarını dile getirdi.

Doğaya, toprağa, öze dönerek yerel zenginlikleri evrensel olanla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Aksoy, "Tabiatın, şifalı otların, iyi beslenmenin bilgeliğini yüzyıllardır anneannelerimiz taşıyor. Bu kıymetli bilgi sözlü tarih ile dilden dile kadınlardan kadınlara aktarıla geldi. Şimdi kadınlar çıkınlarındakini geleneksel yöntemlerle yoğurup soframıza sunacak" dedi.

Bu süreçte özellikle kooperatifleşme konusunda desteğini esirgemeyen Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'e desteklerinden dolayı teşekkür etmek istediğini söyleyen Aksoy, "Neptün Hanım hemen her konuda bizlere yol gösterip yardımcı olmaya çalışıyor. Şartlar doğrultusunda her ay kendisi ile birlikte toplantı düzenlemeye çalışıyoruz. Kadın üretimi, engelli bireyler konularında fikir alışverişi yapıyoruz" diye konuştu.

Birlikte güçlü ve özgür kadınlar

Kadın Dayanışma Atölyeleri bir yandan kadınların üretime katılmalarını sağlarken sosyal hizmet uzmanları tarafından kadınlar arası dayanışmayı büyüten, kadınları birlikte güçlendiren ve özgürleştiren bireysel ve grup çalışmaları, eğitim seminerleri, danışmanlık hizmetleri verilecek. Böylece kadınların üretimle kurdukları bağın güçlendiği, dayanışmanın bilince çıkarıldığı ve kolektif emeğin öne çıktığı bir yapılanma inşa edilecek.

Kadınlar üretim yaparken çocukların bakımı ise, yine Gölpark içinde hizmete giren Çocuk Oyun Evi'nde yapılacak. 3-6 yaş grubuna hizmet verecek olan Gölpark Çocuk Oyun Evi'nde 4 sınıf bulunmakta. Profesyonel meslek elemanlarının bakım verdiği Çocuk Oyun Evi'nde bilimsel temelli çocuk bakım ve eğitim değerleri esas alınıyor.

Kaynak: Bültenler

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