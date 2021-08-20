Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi
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Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi

Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Güncel

İzmir'in Menemen ilçesinde vefat eden Kore gazisi Abdülkadir Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde vefat eden Kore gazisi Abdülkadir Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Gazi Çakır için Bahçelievler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çakır'ın cenazesi Günerli Mezarlığında toprağa verildi.

Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi
Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi
Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi
Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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Menemen'de yaşamını yitiren Kore gazisi Abdülkadir Çakır toprağa verildi - Haberler
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