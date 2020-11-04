Menemen'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
04.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:34
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 2 kardeşi takibe aldı.
Takip sonucunda B.S. (26) ve B.S. (27) gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet ve ağılda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 38,36 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp