Menemen Belediyesi'nden yanan bölgeye yardım eli
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Menemen Belediyesi'nden yanan bölgeye yardım eli

Menemen Belediyesi'nden yanan bölgeye yardım eli
Bültenler - Haberler | Güncel

Menemen Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan Aşevi İkram Aracı, yaraları bir nebze de sarmak için Türkiye'yi derinden etkileyen yangın bölgesine ulaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 30'dan fazla şehirde çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınmaya çalışılırken, Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgesine giden ekipler de ara vermeden mücadele veriyor.

3535 FİDAN DESTEĞİ

Yangınların başlamasının hemen ardından Menemen Belediyesi olarak, yaraları sarmak için yangın bölgelerine 3535 fidan bağışlayacaklarını duyuran Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bölgede oluşan gıda ihtiyacının giderilmesi için de harekete geçti. Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde, belediyenin aşevinde hazırlanan yardım kolileri, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine ulaştırıldı.

PEHLİVAN: YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

Günün, birlik olma günü olduğunu ifade eden Vekil Pehlivan, "Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları, içimizi de yaktı. Zaman, üzerinde siyaset yapılmaması, birliğin ve beraberliğin sağlanması gereken bir zaman… Ülke olarak kederliyiz. Ama devletimiz milletimiz çok büyük. Birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağız. Yaraları hep birlikte saracağız. Devletimiz yapılması gerekenlerle alakalı seferberlik ilan etti. Emniyet, jandarma ve belediye 7/24 gerekli tedbirleri alıyor. Bölgedeki vatandaşlarımız da canını dişine takarak yangınlarla mücadele veriyor. Rabbim bölgede cansiperane görev yapan tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Bölgedeki ihtiyaç doğrultusunda hazırladıkları su ve gıda kolilerini Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine ulaştırdıklarını da ifade eden Pehlivan, "Bu süreçte bölgeden gelen talepleri değerlendirerek çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bu felaketin bir an önce bitmesi temenni ederek; kahraman itfaiyeci ve ormancılar arasında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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