Menemen başkan vekili seçiminde 2. tur

Tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek.

Tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek. Millet İttifakı adayının Deniz Karakurt, Cumhur İttifak adayının ise Aydın Pehlivan olduğu seçimde, 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadığı için seçim 2. tura kaldı.

"Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçilecek. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP, 1 bağımsız üyenin gizli oyla başkan vekili seçeceği öğrenildi. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise Aydın Pehlivan oldu. İlk tur oylamasında Karakurt 17 oy, Pehlivan 14 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadığı için seçim 2. tura kaldı. 2. turda da 3'te 2'lik çoğunluk sağlanmazsa en çok oy alan aday başkanvekili seçilecek.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı