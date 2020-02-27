: "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin galası yapıldı

27.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:55

Çanakkale destanının bilinmeyen öykülerini ele alan "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin galası İstMarina AVM'de gerçekleştirdi.

Çok sayıda sinemaseverin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmenlerinden Hüseyin Özden, Çanakkale Savaşları'nın çok zor şartlar altında gerçekleştiğini hatırlatarak, "Biz bu zor şartlara paralel duyguyla yine zor şartlar altında filmin yapımını gerçekleştirdik. Bütün ekip canla başla çalıştı. Aklını, yüreğini ortaya koydu." dedi.

Özden, filmin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kızılayın da destek verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ayrıca Antalyalıların, sponsorlarımızın ve Dap Yapım'ın filme desteği var. Filmin senaristi arkadaşım Kadir Bozkurt ile 6 yıldır bu projeyi beraber hazırladık. Tasarımlarını beraber yaptık. Bugünden itibaren filmin kendisi konuşacak. Oyuncularımızın ve teknik ekibin bu filmin bir parçası olmak için gösterdikleri inancı ve zaferi çok önemsiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum."

Filmin diğer yönetmeni Hakan Kurşun da Çanakkale ile ilgili çok fazla film yapılmadığını söyleyerek, "Bu filme iyi veya kötü film dememek lazım. Bir arşiv filmi, değer içeren bir film. Biz böyle bir işte olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Kurşun, filmde Çanakkale Savaşları'na giden gençlerin yaşadığı psikolojiyi anlatmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Savaşın etkilerinin insanlara yansımasını biraz metaforlarla anlatmaya çalıştık. Bence fena bir film olmadı. İzleyicinin takdir edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık sinema sektöründe bu tür hikayeleri görelim"

Filmde "Rüstem Çavuş" karakterini canlandıran Mehmet Çevik de "Bizim belleğimizde olan bir destanı, elimizden geldiğince, şartlar el verdikçe filme yansıtmaya çalıştık. Aslında konuştuğumuz ve resmettiğimiz şey herkesin kalbinde. Eksiğimiz olabilir. Ama biz zaten bunun için geldik. Omuz verelim, artık sinema sektöründe bu tür hikayeleri görelim." ifadelerini kullandı.

"Hemşire Beatrice" rolünü canlandıran Willma Elles ise filmi, savaş ortamında bir umut ışığı olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Hepimiz bir hayat mücadelesi içerisindeyiz. Dönem dönem daha zor, daha kolay ve biz bu mücadeleyi bir filmle anlatıyoruz. Bir umut ışığı söz konusu ve bu film hepimizin günlük hayatı için büyük mesajlar veriyor. Yani biz bu hayat mücadelesi içerisinde sizlere bir umut ışığı olmak istiyoruz."

Film hakkında

Yapımcılığını Sistem Medya Prodüksiyon adına Kadriye Özden'in üstlendiği filmin senaryosu "Çanakkale Savaşları'nın 100. Yılı Senaryo Yarışması"nda birincilik ödülüne değer görüldü.

Almanya, İskoçya, Rusya, Belçika ve Özbekistan'dan da oyuncuların yer aldığı filme, "Terminatör" ve "Gladyatör" filmlerinde rol alan Mike Mitchell ve Özbek oyuncu Şahruh Tuyçibayev misafir oyuncu olarak destek verdi.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Başar Alemdar, Çetin Büyükakın, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak, Şaban Türkekül, Azer Şelte, Gürkan Çolaker, Hakan Bozyiğit, Buse Bilgin, Zehra Ece Aral, Devrim Yakut, Alper Kut, Oktay Dal, Hakan Bozyiğit, Radife Baltaoğlu, Meltem Evcioğlu, Öykü Esendemir, Suzan Sabancı, Abdullah Sürekli, Murat Karahüseyinoğlu, Özge Öztürk, Alkan Avcı, Özge Efe, İsmail Şenel, Aytunç Özulus, Selim Gürata, Emre Nurettin Örük, Ferit Kılıç ve Yunus Emre Özdemir yer alıyor.

Antalya'nın Akseki ve Kemer ilçelerinin yanı sıra Çanakkale'de çekimleri 6 haftada tamamlanan yapım, 6 Mart'ta vizyona girecek.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Anadolu'da bir kasabada yaşayan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf, Elif adında bir kadına aşık olur. Elif'in gönlü de iki adamdan birine düşer ama bunun kim olduğunu kimseye belli etmez. Tam da bu sırada eli silah tutan tüm erkekler Çanakkale Cephesi'ne çağrılır. Cepheye gitmeden önce Elif'e açılmak isteyen Yusuf, genç kadına Hasan'ın başkasını sevdiğini belirterek ilanı aşk eder ve Elif'in Hasan için işlediği kekik kokulu mendili gizlice alır. Cepheye doğru yola koyulan Yusuf, Hasan ve diğer gönüllüler, İstanbullu Eftal ile birlikte keşfe çıkan Karagöz oynatıcısı Rüstem Çavuş ile karşılaşır. Bu sırada Anzak'ta meydana gelen saldırı sonucu gönüllülerden bir kısmı ölürken Hasan, Yusuf, Çopur, Rüstem Çavuş ve İstanbullu Eftal esir kampına götürülür."

Kaynak: AA

Haber Videosu