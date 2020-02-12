Mendilim Kekik Kokuyor Filmi
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Mendilim Kekik Kokuyor Filmi

Mendilim Kekik Kokuyor filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mendilim Kekik Kokuyor filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58
Mendilim Kekik Kokuyor Filmi

Çanakkale Savaşı sırasında yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenilerek hayata geçirilen dram türündeki 'Mendilim Kekik Kokuyor' filminin koltuğunda oturuyor. Filmin başrollerinde ise , Wilma Elles, Çetin Büyükakın, Devrim Yakut, Hakan Devrim Göztepe gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Hüseyin Özden, Hakan Kurşun

Senaryo: Abdülkadir Bozkurt

Oyuncular: Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak, Devrim Yakut

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Mendilim Kekik Kokuyor

Yapımcı Firma: Sisitem Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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