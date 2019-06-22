Menderes Türel'in acı günü
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Türel, annesinin vefatına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım annem Serçin İnci Türel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri