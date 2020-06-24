Menderes'teki Altıntepe'de su taşkını sorunu çözülüyor İzmir'in Menderes ilçesinde, belediyesi tarafından Altıntepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ile su taşkını sorunu ortadan kaldırılıyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediyesi tarafından Altıntepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ile su taşkını sorunu ortadan kaldırılıyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sera üreticilerinin genel olarak bulunduğu Altıntepe Mahallesi'nde, açık yağmur suyu kanalı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile yıllardır su taşkını sorunu yaşanan mahallede sorunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

Gerçekleşen hizmetle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Altıntepe Mahallemizde su taşkını sorununu çözüyoruz. Toplam 1 kilometrekarelik alanı kapsayan hizmetimiz ile mahallemizin eksik kalan sokaklarında yağmur suyu kanalı çalışmalarını tamamlıyoruz. Dar olan sokaklarda da yol genişletme ve beton boru döşeme çalışmalarımız sürüyor. Fen işleri müdürlüğümüz tarafından sürdürülen çalışmalar ile Altıntepeli hemşehrilerimiz yıllardır beklenen hizmete kavuşmuş oldu. Hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini dikkate alarak, ilçemizin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA