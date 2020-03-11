Menderes'in Bilim Kahramanları Başkan Kayalar'la buluştu First Lego Lig Turnuvası İzmir Elemelerinde, 95 takım arasından, ulusal finale kalan Şehit Hakan İncekar Ortaokulu öğencileri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı ziyaret etti.

Şehit Hakan İncekar Ortaokulu Robokod Menderes Takımı öğrencileri, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini "topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini" sağlayan dünyada 98 ülkeden 40 binin üzerinde takımın katıldığı First Lego League isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvada büyük bir başarıya imza attı. İzmir elemelerinde 95 takım arasından "Robot Performans, Özdeğerler ve Özel Gereksinimli Bireyler İçin Otopark" projesiyle ulusal finale kalan öğrenciler, başarılarını Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile paylaştı.

Öğrencilerimizin destekçisiyiz

Kendisini ziyaret eden öğrencilere başarı dileklerini ileten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Çocuklarımızın ziyareti beni çok mutlu etti. 14-15 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek ulusal turnuvada başarılı olacaklarına inancım tam. Öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Bilimle ve sporla büyüyen çocuklarımızın daima, destekçisi olacak, onların geleceğe güvenle bakmaları için yanlarında olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler