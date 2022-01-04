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Menajerini acı gününde yalnız bırakmadı

Menajerini acı gününde yalnız bırakmadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın menajerliğini yapan ve aynı zamanda eski gazeteci olan Altan Karabulut, ağabeyi Altuğ Karabulut'un vefatı ile sarsıldı. İşte detaylar…

BURSA (Snob Magazin) - Kanser tedavisi gören Altuğ Karabulut'un önceki gün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Altan Karabulut'un acılı gününde ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan ve magazin dünyasından dostları yalnız bırakmadı.

Karabulut'un cenazesi Bursa Fatih Sultan Mehmet Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığına defnedildi.

Menajerini acı gününde yalnız bırakmadı

Menajerini acı gününde yalnız bırakmadı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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