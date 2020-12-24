Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları!
Oyuncu kadrosu ve konusu ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları!
Hayali yetenek ajansı EGO'nun bulunduğu bina, İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da çekimleri devam eden Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları!
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ
Mayda'nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris'in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır. Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris'in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç'ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda'nın Dicle'nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.
,MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI!
Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Serkan: Serhat Teoman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Emir: Burak Tozkoparan
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir