Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları!

Hayali yetenek ajansı EGO'nun bulunduğu bina, İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da çekimleri devam eden Menajerimi Ara son bölüm izle! Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Mayda'nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris'in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır. Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris'in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç'ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda'nın Dicle'nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.

,MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI!

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!